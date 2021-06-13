В Ярославле сотрудник Росгвардии помог мужчине, который сам себя пырнул ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле офицер Росгвардии оказал медицинскую помощь молодому человеку, который сам себе нанес ранение. У сотрудника СОБРа Росгвардии был выходной, и он ехал по проспекту Фрунзе на велосипеде. Вдруг он увидел местного жителя в окровавленной одежде и с ножом в руках.

- Росгвардеец вызвал на место медиков и правоохранителей, а затем оказал молодому человеку доврачебную помощь, остановив кровотечение. Так как мужчина находился в возбужденном состоянии, спецназовец забрал у него нож. Гражданин сообщил сотруднику Росгвардии, что сам причинил себе ранение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии РФ по Ярославской области. - Прибывшие на место представители вневедомственной охраны Росгвардии и наряд полиции помогли медикам транспортировать пострадавшего в машину скорой помощи и сопроводили их до медицинского учреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.