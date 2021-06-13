Поверила на слово: жительница Рыбинска перевела мошенникам 373 тысячи рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Рыбинска обратилась 63-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана. Она сообщила, что в одной из соцсетей ей написала знакомая с предложением оформить кредит и вложить свои деньги по указанному счету для будущего дохода. Женщина, поверила «подруге» на слово – оформила кредит и предоставила данные своей банковской карты. В результате, лишилась 373 тысяч рублей.

- Спустя некоторое время выяснилось, что аккаунт знакомой в соцсетях был взломан. Заявительница поняла, что вела переписку с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».