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Здоровье13 июня 2021 14:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 июня 2021 года: умерли три человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 13 июня
Анастасия Голубева
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 42 086 (+79)

Всего заражений в России: 5 208 687 (+14 723)

Умерли: 645 человека (+3)

Умерли в России: 126 430 (+357)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер