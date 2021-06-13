Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 июня 2021 года: умерли три человека

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 42 086 (+79)
Всего заражений в России: 5 208 687 (+14 723)
Умерли: 645 человека (+3)
Умерли в России: 126 430 (+357)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер