В Ярославле прошло авиационное шоу «Стрижей» Фото: Мэрия Ярославля

12 июня в честь Дня России и 800-летия со дня рождения Александра Невского в Ярославле прошло выступление авиационной группы «Стрижи». Над Волгой в районе Стрелки по небу пролетели 7 истребителей МиГ-29.

- Сегодня посчастливилось увидеть невероятное мастерство пилотов. Они выполнили сложные фигуры пилотажа на очень коротком расстоянии друг от друга. Просто завораживает. В такие моменты гордость берёт за свою родину! — поделилась жительница Ярославля Анна Шмурнова.