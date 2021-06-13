В Ярославской области мотоциклист врезался в автобусную остановку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вчера, 12 июня, примерно в 18:40 на 18 километре трассы «Осокино – Лазарево – Новолесное» Ростовского района произошла авария. 22-летний водитель мотоцикла «Honda» врезался в автобусную остановку, на которой в тот момент никого не было.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.