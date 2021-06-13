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Общество13 июня 2021 10:00

В Переславле открыли фабрику мороженого

В сутки на ней будет производиться по 18 тонн лакомства
Анастасия Голубева
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В Переславле открыли фабрику мороженого

В Переславле открыли фабрику мороженого

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 12 июня, в Переславле-Залесском торжественно открыли фабрику по производству мороженого. В сутки на этом предприятии должны производить по 18 тонн молочного лакомства.

- Проект, реализованный менее чем за год, даст более 50 рабочих мест. Новые производства в этой сфере открывают хорошие перспективы для региональных производителей молока, - отметил заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

В правительстве области рассказали, что фабрика оснащена автоматизированным европейским оборудованием последнего поколения. На это было потрачено около 250 миллионов рублей.

В ассортименте уже около 19 видов мороженого: в стаканчиках, эскимо, сахарные рожки, большие семейные упаковки, от классического ванильного и шоколадного пломбира до крем-брюле, черной смородины и шоколадной крошки.