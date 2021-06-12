В Ярославле в День России начали сносить историческое здание

Сегодня, 12 июня, в День России в Ярославле на улице Чайковского начали сносить историческое здание - дом №14а. Работы начались чуть ли не с самого утра, а когда местные жители забили тревогу и вызвали полицию, прекратились. К моменту приезда представителей администрации Кировского и Ленинского района на месте уже были сотрудники правоохранительных органов, а вот собственников и рабочих и след простыл.

- Глава района Александр Трудношин переговорил с жителями, посмотрел имеющиеся у них на руках документы, в том числе переписку с департаментом архитектуры. На данный момент работы приостановлены. Жителям оставлен личный телефон главы, чтобы звонили в случае возобновления работ. О данном факте будет сообщено в курирующий департамент, для выяснения всех деталей, - пояснили в мэрии Ярославля.

И там же уточнили, что здание на улице Чайковского не является объектом культурного наследия, но из-за того, что было построено ранее 1957 года, носит статус "исторического".

- Этот статус не требует согласований для производства реконструкции и ремонта, но требует получения согласования в Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, - сказали в мэрии.

Два года назад этот дом выкупила индивидуальный предприниматель, которая сразу же заявила о том, что в здании будет проведен капитальный ремонт. Местные жители не поверили и, как оказалось, не зря.