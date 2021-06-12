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Здоровье12 июня 2021 13:22

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 июня 2021 года: скончались два человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 12 июня
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 42 007 (+79)

Всего заражений в России: 5 193 964 (+13 510)

Умерли: 642 человека (+2)

Умерли в России: 126 073 (+399)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер