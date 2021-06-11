Словам не поверили: коллекторы пытались взыскать с ярославны несуществующий долг по несуществующему кредиту

Практически ежедневно женщине писали и звонили с требованием вернуть деньги, которые она не брала Фото: Полина Вачнадзе

Ярославскую организацию, которая занимается взысканием долгов, оштрафовали на 50 тысяч рублей за излишнюю настойчивость. Коллекторы одолевали женщину звонками и сообщениями с текстом «Самоизоляция – сложный период. Стремитесь закрыть долги».

Но самое интересное в этой истории то, что никаких долгов у жительницы города не было: кредиты она не брала, соответственно, возвращать ничего и не требовалось. Женщина пыталась объяснить это коллекторам, но ей не верили. Устав от настойчивого внимания к своей персоне, «должница» обратилась за помощью к судебным приставам.

- Сотрудники организации за месяц направили гражданке 19 сообщений и сделали шесть телефонных звонков, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. – В отношении организации составили протокол, по рассмотрению которого суд принял решение назначить нарушителю штраф 50 тысяч рублей.