Двух жителей Углича подозревают в краже 10 велосипелов

Двое мужчин пробирались в подъезды жилых домов и похитили из них 10 велосипедов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае восемь жителей Углича Ярославской области обратились в полицию с заявлениями о пропаже велосипедов.

Полиция установила, что двое мужчин пробирались в подъезды жилых домов и похитили из них 10 велосипедов. Сумма ущерба составила 125 000 рублей. Вскоре подозреваемых задержали.

- Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – 21-летний и 22-летний местные жители. Они дали признательные показания. Кражи велосипедов молодые люди совершали для дальнейшей продажи, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Велосипеды, которые подозреваемые не успели продать - вернули хозяевам.