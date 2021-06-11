Жители Рыбинска решили установить памятник собакам, погибшим, защищая своих хозяев

Памятник собаке в Костроме Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Жители Рыбинска обратились к главе города с просьбой выделить место для установки памятника собакам, которые погибли, защищая своих хозяев. Вспомнили рыбинцы прошлогоднюю историю, когда полицейский из табельного оружия застрелил пса, охранявшего своего спящего хозяина.

- Эта ситуация никого не оставила равнодушной. Собака до конца выполняла свой долг и стала жертвой обстоятельств. В память о произошедшем на место гибели собаки горожане ставили свечи и приносили игрушечных собак, - пишут рыбинцы в группе «Это случилось в Рыбинске» ВКонтакте.

По словам авторов обращения, выделение двух квадратных метров – не такая большая плата за бесконечную любовь животных к людям. На сам памятник люди денег не просят, обещая организовать сбор средств самостоятельно.

Не все рыбинцы поддержали идею установить памятник собакам.

- Кошкам памятник поставим? Они спасают людей от грызунов, - пишет Денис Чайка.

Другие предложили направить деньги немного в иное русло:

- Соберите средства и помогите живым собачкам, кошечкам. Им нужно что-то кушать, лечиться. Этот памятник – просто посмотреть, а тут спасете много маленьких друзей, - считает Виктория Пучкова.

- В Костроме есть памятник собаке. Рядом с фигурой пса размещена копилка в виде мячика, в которую костромичи и гости города бросают деньги для центра поддержки животных, - рассказывает, как дело организовано у соседей, Мария Соколова.