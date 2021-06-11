В Рыбинске оборудуют десять пунктов проката электросамокатов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рыбинске разместят десять пунктов, где можно будет арендовать электросамокат. Большую часть площадок обустроят на Волжской набережной. Сейчас в городе уже есть десять пунктов проката электросамокатов: два на Волжской набережной, по одному на Аллее Славы, у «Полёта», в Волжском парке, у памятника воинам-интернационалистам, на бульваре Ушакова со стороны улицы Крестовой, у парка имени Фейгина, на площади Дерунова и у железнодорожного вокзала.

В новых пунктах проката установят зарядки для самокатов, терминалы и камеры видеонаблюения. Остальные пункты, которые не требуют специального оборудования, будут находиться в пешеходных зонах.

Обращаем внимания на правила пользования электросамокатами в городе:

- Если самокат имеет электродвигатель мощностью более 250 Вт, но менее 4 кВт, то по определению он уже является мопедом. И для управления такого самоката требуется водительское удостоверение категории М. Соответственно, двигаться по тротуарам водителю запрещается, только по проезжей части с соблюдением ПДД. За нарушение правил гражданин несёт ответственность как водитель, вплоть до лишения прав, - сказал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Рыбинска Денис Фиялковский.

В администрации Рыбинска рассказали, что электросамокаты, сдаваемые в прокат в городе, имеют мощность до 250 Вт. Соответственно пользоваться ими можно только в пешеходных зонах. Также прокатчики принудительно ограничили скорость передвижения на транспортных средствах до 20 километров.