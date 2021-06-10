График работы почтовых отделений в Ярославской области в День России

12 июня станет выходным днем Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области в День России 12 июня почтовые отделения работать не будут, сообщили в пресс-службе регионального Управления ФПС.

- 12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений. В предпраздничный день почтовые отделения всех классов, кроме тех, что открыты в круглосуточном режиме, закроются на час раньше. 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику. 14 июня примут клиентов в соответствии с графиком субботы, - пояснили в ведомстве.

И уточнили, что некоторые сельские почтовые отделения установили свой график работы в предпраздничные и праздничные дни. Уточнить можно на месте или на сайте компании.

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