В Ярославле прекратили поиски двух девушек-подростков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле полиция и спасатели завершили поиски девушек-подростков. Обе живы и здоровы, вернулись домой.

16-летняя Ксения Р. ушла из дома в Дзержинском районе еще 24 мая. Подросток пропадал уже не в первый раз, к счастью, и сейчас все закончилось благополучно. Ксения, видимо, нагулялась и решила, что пора к родным и близким.

Вернулась домой и 15-летняя Евгения С., поиски которой были объявлены 4 июня. С девушкой тоже все хорошо.

Где пропадали подростки, ни волонтеры, ни сотрудники полиции не сообщают. Многие несовершеннолетние в ленте поисковиков встречаются не единожды. Например, в конце мая полиция вновь объявила о поиске 14-летнего Глеба Ермолина: зимой он ушел из больницы в одном одеяле, весной вновь сбежал из медучреждения.