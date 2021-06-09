На проспекте Машиностроителей в Ярославле уберут продуктовые ларьки Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле уберут незаконно поставленные продуктовые ларьки на проспекте Машиностроителей, около ТЦ «Яркий». Сотрудники администрации Заволжского района напомнили собственникам торговых точек о решении суда, согласно которому помещения нужно освободить. Предприниматели должны были сделать это до 9 июня. Сегодня специалисты начали ликвидацию ларьков.

- Позиция мэрии неизменна, данная территория должна быть освобождена, благоустроена. Здесь не должно быть никаких торговых объектов, до девятого июня данный участок земли должен быть свободен от всех строений. У нас идёт ремонт проспекта Машиностроителей. В ходе этого ремонта мы отремонтируем тротуары, прилегающие территории, будет хорошая открытая зона, — сказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

В мэрии города рассказали, что участок на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Папанина по постановлению мэрии предоставлен для мини-магазинов с арендой на неопределенный срок. В 2015 году договор был расторгнут, а в 2016 департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля выпустил приказ о демонтаже незаконных точек торговли.