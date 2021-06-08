В Рыбинске поймали двух 19-летних наркоторговцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками наркоконтроля Ярославской области и полицией Рыбинска пресечена продажа синтетических наркотиков. Двое 19-летних рыбинцев продавали наркотики в интернете и оставляли так называемые «закладки» по всем городу. При задержании у молодых людей изъяли около 38 граммов «синтетики».

- В ходе обыска, проведенного по месту жительства у одного из них, обнаружено и изъято вещество, которое, согласно исследованию экспертов, является метадоном, весом около 199 граммов, - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».