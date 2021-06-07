В Рыбинске домашних животных бесплатно привьют от бешенства

9 и 11 июня в Рыбинске будут бесплатно прививать кошек и собак от бешенства. Фото: Администрация Рыбинска

9 и 11 июня для кошек и собак в Рыбинске проведут бесплатную выездную вакцинацию от бешенства. Также есть платная комплексная вакцина, которую могут сделать питомцам по желанию хозяев.

- Вакцинация животных отечественным препаратом «Рабикан» проводится бесплатно. Убедительно просим жителей предоставить своих домашних питомцев для вакцинации, чтобы уберечь и животных, и их владельцев от опасного смертельного заболевания, - подчеркнула главный ветеринарный врач Рыбинской районной ветеринарной станции Анна Смирнова.

Прививки будут делать по расписанию в микрорайонах Мариевка, Гагаринский, Полиграф, Ягутка, им. Кирова, Копаево :

9 июня

10:00 - 10:45 микрорайон Мариевка, ул. Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»)

11:00 - 11:45 Гагаринский микрорайон, ул. Гагарина, 9 (у почты)

12:00 - 12:45 микрорайон Полиграф, ул.Куйбышева, 38 со стороны ул. Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»)

11 июня

10:00 -10:30 микрорайон Ягутка, ул. Пилоставная, 5а (у магазина «Продукты»)

10:45 - 11:30 микрораойн им..Кирова (Кировский поселок), у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина

11:45 - 12:15 микрорайон Копаево, ул.Ошурковская/Механизации, 1, у магазина (напротив остановки «ул.Механизации»)

12:30 - 13:00 микрорайон Копаево, ул. Крамского, 6 (у почты)