В Ярославской области алабай напал на человека: пострадавший через суд добился компенсации

Хозяйка алабая так и не смогла пояснить, что разозлило пса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Рыбинска Александр Г. в сентябре прошлого года спокойно работал на своем дачном участке. И вдруг через дыру в заборе на его огород вбежал соседский алабай. С лаем и рычанием собака набросилась на Александра и вцепилась мужчине в правую руку. На крики выбежал сын пострадавшего, отогнал пса. Мужчина не стал дожидаться скорую помощь: сосед отвез его в травмпункт, где на палец и кисть наложили швы.

Пострадавший пытался договориться с соседями о компенсации, а когда те не пошли навстречу, обратился в суд.

- Он попросил взыскать с хозяйки собаки компенсацию морального вреда, которую оценил в 70 тысяч рублей. В суде Александр пояснил, что после укуса находился на больничном почти месяц и до настоящего времени испытывает болевые ощущения, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Но хозяйка алабая посчитала, что 5 тысяч вполне хватит в качестве компенсации. Тем более, что конфликт она посчитала урегулированным, ведь пострадавшего они отвезли в больницу и обратно на своем транспорте, бесплатно дали материалы на забор между участками и даже помогли в его возведении.

Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что хозяйка собаки виновна в причинении вреда здоровью истца, так как не обеспечила надлежащее содержание пса. В пользу пострадавшего Александра Г. было взыскано 40 тысяч рублей.

Владелица алабая посчитала, что это слишком высокая стоимость за укус и подала апелляцию в областной суд. Но там решение рыбинского суда оставили без изменения.