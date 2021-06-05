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Здоровье5 июня 2021 12:58

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 июня 2021 года: за сутки скончались три человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 5 июня
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 41 454 (+79)

Всего заражений в России: 5 117 274 (+9 145)

Умерли: 624 человека (+3)

Умерли в России: 123 436 (+399)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер