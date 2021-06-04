В Рыбинске начали благоустраивать Волжский парк

В Рыбинске началось благоустройство Волжского парка. В первую очередь проложат новые коммуникации: «Водоканал» уже завершил свою часть работ, к делу приступают электрики.

- Необходимо уложить 4,7 километра кабельных линий для освещения участка у балюстрады и у Аллеи Славы, - рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В Волжский парк уже завезли бордюры. Устанавливать их начнут, когда завершат работы с электрическими сетями. После этого приступят ко второму этапу благоустройства – начнут асфальтировать тротуары, установят фонари и парковую мебель, построят велодорожку и сцену на балюстраде.

Как сообщили в администрации Рыбинска, Волжский парк будет полностью готов к приему гостей уже к августу.