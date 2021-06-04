Видеосервис от «Ростелекома» предлагает обмен кинофильмами

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это кино или сериал могут «не зайти» после начала просмотра.

Wink дает возможность посмотреть до 20 минут фильма и, если он не понравится, заменить на другую картину.

- Выбор кино - это очень тонкое и индивидуальное дело, которое зависит как от предпочтений и вкуса, так и от настроения. Невозможно заранее быть на 100% уверенным, что выбранный фильм понравится. Часто бывает, что дети просят купить мультфильм, а при просмотре он им почему-то не нравится. Теперь ошибиться с выбором не страшно и деньги за покупку не пропадут - Wink предложит посмотреть другую картину. Новая услуга подарит именно те эмоции и настроение, которые нужны нашим клиентам здесь и сейчас, - отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

Услуга «Обмен фильма» автоматически и бесплатно доступна всем подписчикам Wink, специально активировать ее не нужно, сообщает пресс-служба оператора.