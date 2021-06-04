В мэрии Ярославля прокомментировали вопрос по конфликту интересов главы города. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с конфликтом интересов. Речь идет о прокурорской проверке: ведомство заинтересовалось ситуацией со строительством торгового центра у Толбухинского моста и допускает, что мэр Ярославля Владимир Волков «не принял мер к недопущению возможности конфликта интересов».

Так ситуацию прокомментировали в правовом управлении мэрии города:

- В соответствии с действующим законодательством полномочиями по проведению проверки фактов наличия либо отсутствия конфликта интересов в действиях лиц, замещающих муниципальные должности, наделена соответствующая комиссия, образованная представительным органом муниципального образования. Информация прокуратуры города является основанием для проведения подобной проверки и не свидетельствует об установлении подобных фактов.