Яна Левина похоронят в Ярославле: когда пройдет прощание

Похоронят Яна Левина 4 июня. ФОТО: страница Яна Левина, "Фейсбук"

Родные Яна Левина решили похоронить его в Ярославле. Отпевание и прощание с Яном состоятся в Успенском соборе 4 июня в 10:00. Похороны пройдут на Леонтьевском кладбище, сообщают на странице Яна Левина в «Фейсбуке».

Краевед, ресторатор, путешественник, блогер, автор множества идей Ян Левин скончался в Санкт-Петербурге 30 мая. Причиной смерти стал коронавирус. Ярославцам Ян Левин запомнится как автор книг о родном городе и интереснейших экскурсий по городу, основатель ресторанов «Хмель и Гриль», «Пинта», «Брюгге». Благодаря ему в Ярославле появились памятники потерянному айфону и потерянному бумажнику.