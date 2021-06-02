В Ярославле перенесли открытие купального сезона Фото: Павел КЛОКОВ

31 мая прошло заседание администрации Заволжского района. На нем обсудили открытие летнего купального сезона на Тверицком пляже. Из-за сильных весенних подтоплений в этом году открытие купального сезона перенесут с 1 на 15 июня. Тверицкий пляж – единственное место отдыха Заволгой, которое сейчас готовят для местных жителей. С началом купания на территории пляжа будут дежурить спасательные бригады.

Важная информация для горожан:

- Карьеры в районе 27-го дома по улице Папанина и в районе улицы Шевелюха вошли в перечень потенциально опасных мест, запрещенных для купания, - утвердили в постановлении мэрии Ярославля.