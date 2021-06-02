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Общество2 июня 2021 9:00

Ярославская спортсменка завоевала победу на Кубке мира по художественной гимнастике

В соревнованиях участвовали представительницы 35 стран мира
Анастасия Голубева
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Ярославская спортсменка завоевала победу на Кубке мира по художественной гимнастике

Ярославская спортсменка завоевала победу на Кубке мира по художественной гимнастике

Фото: Правительство Ярославской области

Карина Метелькова - воспитанница ярославской спортивной школы олимпийского резерва №8 имени В.Г. Беляйкова в составе сборной команды России в групповых упражнениях стала победительницей. Удача улыбнулась ярославне на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Соревнования проходили в итальянском городе Пезаро. Туда приехали спортсменки из 35 стран. В течение трех дней они соревновались в индивидуальном многоборье с обручем, мячом, булавами, лентой и в групповых упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

В командных выступлениях первое место заняла Россия, второе – Болгария, третье – Белоруссия.

- Впервые в истории художественной гимнастики нашей спортсменке удалось завоевать медаль такого высокого уровня, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – От всей души поздравляю Карину, ее родителей и тренеров! В Ярославской области художественной гимнастикой занимаются около 4500 человек. Два из них – мастера спорта международного класса, три – мастера спорта и 64 – кандидаты в мастера спорта. Уверен, успех Карины Метельковой вдохновит других талантливых гимнасток на новые победы.