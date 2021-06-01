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Общество1 июня 2021 17:45

Рыбинский судостроительный завод построил корабль весом более двух тонн

Его уже спустили на воду
Анастасия Голубева
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Рыбинский судостроительный завод построил корабль весом более двух тонн

Рыбинский судостроительный завод построил корабль весом более двух тонн

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 июня, в Рыбинске на воду спустили морской корабль «Геннадий Дмитриев», который построил судостроительный завод «Вымпел». Он создан по заказу Министерства обороны и является самым большим в истории завода. Вес судна – более 2200 тонн, длина – 77 метров, ширина – 16 метров, высота – 14 метров. Водоизмещение – более 3,6 тысячи тонн.

В правительстве Ярославской области рассказали, что новое судно предназначается для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.