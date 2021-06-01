Рыбинский судостроительный завод построил корабль весом более двух тонн Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 июня, в Рыбинске на воду спустили морской корабль «Геннадий Дмитриев», который построил судостроительный завод «Вымпел». Он создан по заказу Министерства обороны и является самым большим в истории завода. Вес судна – более 2200 тонн, длина – 77 метров, ширина – 16 метров, высота – 14 метров. Водоизмещение – более 3,6 тысячи тонн.

В правительстве Ярославской области рассказали, что новое судно предназначается для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.