Голосовая атака: в Ярославле должнику по кредиту отправили 388 сообщений

За полтора месяца ярославец получил 388 голосовых напоминаний и своем долге Фото: Полина Вачнадзе

Микрофинансовой организации из Ярославля придется заплатить штраф за чрезмерную активность. За полтора месяца должник по кредиту получил от сотрудников компании, которой он должен, 388 голосовых сообщений. Когда мужчине надоело то и дело сидеть в телефоне и слушать послания, он обратился к судебным приставам.

- Ярославец пожаловался на действия сотрудников микрофинансовой компании, которые направляли ему голосовые смс-сообщения с требованием о погашении просроченной задолженности. За полтора месяца мужчина получил 388 голосовых сообщений, которые приходили по десятку в день, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Такое внимание к персоне должника хоть и объяснимо, но в рамки закона не вписывается. Приставы составили административный протокол. Рассмотрев его, суд оштрафовал микрофинансовую организацию на 20 тысяч рублей.