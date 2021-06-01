В Ярославле пройдет акция по сбору старых покрышек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами «Хартия» проводит акцию по сбору старых покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Акция пройдет с 1 по 7 июня. В четырех районах Ярославля установят специальные бункеры, куда можно бесплатно сдать старые покрышки. Потом они отправятся на вторичную переработку.

Точки приема находятся по нескольким адресам.

- Кировский район: улица Ухтомского,15;

- Заволжский район: улица Клубная,4 и улица Яковлевская,14;

- Дзержинский район: улица Елены Колесовой, 4 и 42, улица Труфанова, 34 корпус 4, улица Панина, 24;

- Фрунзенский район: Московский проспект, 107.