В Ярославле пройдет акция по сбору старых покрышек
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами «Хартия» проводит акцию по сбору старых покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Акция пройдет с 1 по 7 июня. В четырех районах Ярославля установят специальные бункеры, куда можно бесплатно сдать старые покрышки. Потом они отправятся на вторичную переработку.
Точки приема находятся по нескольким адресам.
- Кировский район: улица Ухтомского,15;
- Заволжский район: улица Клубная,4 и улица Яковлевская,14;
- Дзержинский район: улица Елены Колесовой, 4 и 42, улица Труфанова, 34 корпус 4, улица Панина, 24;
- Фрунзенский район: Московский проспект, 107.