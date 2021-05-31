В Мурманской области избавились от «привета» от ярославцев

Так выглядела скала до прихода волонтеров. ФОТО: Владимир Онацкий, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В поселке Териберка Мурманской области в выходные прошел большой субботник. Волонтера в числе прочих добрых дел смыла надписи на скалах. Одна из них была оставлена ярославцами: на камнях красовалась надпись «Ярославль 2018».

- Большой привет в Ярославль! Было/стало, - написал один из участников субботника Владимир Онацкий.

Ярославцы по-разному отреагировали на пост волонтера.

- Колхозники все стремятся покинуть пределы Ярославля и зафиксировать этот факт, желательно на достопримечательности или природном объекте, - поддержала инициативу волонтеров Анастасия Войводова. – Считаю, что подобные надписи – признак невоспитанности и уродуют окружающую среду, неважно, где живут их авторы.

- Много кто пишет, не только из Ярославля. Многие хотят отметиться. На Луну прилетели, на гору забрались - флаг воткнули, надпись оставили. Ну, хочешь показать, что был там - сделай фото. Да хоть на лбу напиши «был на такой-то горе». Природа прекрасна в своем первозданном виде, не надо ее дополнять своими каракулями, - считает Никита Вишневский.

- Надпись никому не мешала. Время, потраченное на уничтожение надписи, потратили бы на сбор пластика, - придерживается такой точки зрения Владислав Овчарников.