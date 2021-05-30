В Ярославле проходит межрегиональный турнир по вольной борьбе Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 29 мая, в легкоатлетическом манеже «Ярославль» стартовал открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Ярослав Мудрый».

- В Ярославле впервые проходят соревнования такого уровня. Вольная борьба — это олимпийский вид спорта, и в нашем городе она активно развивается. Для нас, как для столицы Золотого кольца, это знаковое событие. Приехало большое количество спортсменов из разных регионов страны. Все участники настроены на победу. Желаю удачи, и конечно, болеем за ярославских спортсменов! — сказал мэр Владимир Волков.

Соревнования будут длиться два дня и за призы мэра Ярославля борются более 200 спортсменов из Москвы, Московской, Костромской, Ивановской, Архангельской, Нижегородской, Тверской и Ярославской областей, а также Республики Тыва.

Ярославль на этом турнире представляют спортсмены из трех школ вольной борьбы.