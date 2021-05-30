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Здоровье30 мая 2021 14:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 мая 2021 года: за сутки скончались 3 человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 30 мая
Анастасия Голубева
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 40 980 (+77)

Всего заражений в России: 5 063 442 (+9 694)

Умерли: 608 человека (+3)

Умерли в России: 121 162 (+355)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по наполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

Коронавирус Covid-19