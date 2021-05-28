Погиб под колесами экскаватора: появились подробности ДТП в Ярославле

Мужчину сбил экскаватор на "зебре". Фото: группа Вконтакте "Подслушано у водителей. Ярославль"

В Ярославле очевидцы выложили в социальные сети видео аварии, в которой 27 мая под колесами экскаватора погиб пешеход.

По этическим соображениям «КП-Ярославль», не будет публиковать запись. На кадрах видно, как водитель в растерянности выбегает из салона техники, видит тело, снова бежит в экскаватор, отгонят его, возвращается к погибшему и с криком бьет себя по коленям.

- Быстрее скорую вызывайте, скорую,- кричат водителю прохожие.

Ярославцы, которые стали свидетелями события рассказывают подробности произошедшего, но у каждого своя версия.

- Он рванул, когда пешеходы переходили дорогу на зеленый свет, у них 20 секунд оставалось. Мужчина последний шел. Все произошло на моих глазах, я даже с водителем ругался, - пишет очевидец в группе «Жесть Ярославль»

- Пешеход бежал на остановку, а экскаватор завершал маневр на перекрестке. Двигался тихо, но пешеход, видимо, не захотел посмотреть по сторонам, - рассказывает другую версию произошедшего ярославна.