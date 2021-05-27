В Ярославле пешеход погиб под колесами экскаватора

Под колесами экскаватора погиб человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 мая в Ярославле на Ленинградском проспекте пешеход попал под колеса экскаватора, когда шел по «зебре». По предварительной информации, экскаватор не затормозил на светофоре. За рулем техники находился 45-летний водитель.

- В результате ДТП пешеход – мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас следствие выясняет

обстоятельства произошедшего. На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа.