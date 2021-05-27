Администрация Рыбинска: план ямочного ремонта выполнен на 50%

Подрядчики работают на дорогах Рыбинска. Фото: Администрация Рыбинска

Дороги Рыбинска избавили от половины ям, сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас подрядчики завершают ремонт на проспекте Ленина, улицах Глеба Успенского и Рапова. После займутся асфальтом на улицах Пятилетки, Бурлацкой, Коллективизации, Ярославскому тракту в микрорайоне Копаево.

— При определении участков для ямочного ремонта в первую очередь учитывается решение надзорных органов. Обращения от жителей из социальных сетей, по телефону также фиксируются и включаются в работу, — рассказал директор Управления городского хозяйства Александр Ермилов.

Но специалисты не успеют закончить работы в срок - отстают из-за погодных условиях. Чтобы наверстать упущенное, на объекты поставили вторую бригаду.