«Принц видимо заночевал где-то»: в Ярославле конь гулял у многоэтажек

Животное заметили в Дзержинском районе. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Дзержинский район Ярославля стал каким-то местом притяжения для животных, встречать которых в городе, скажем прямо, доводится не часто. Лоси стали уже привычным явлением, в прошлом году туда забрел медведь, а сегодня по на улице Пашуковской у дома №4 местные жители заметили коня, мирно гулявшего среди многоэтажек. Он пасся под окнами первого этажа жилого дома. Брагинцы говорят, что животное выглядит ухоженным, на нем уздечка, правда, порванная.

В комментариях под постом ярославцы обсудили ситуацию. Естественно, без юмора не обошлось:

- Принц видимо заночевал где-то, конь ждет.

- Может рыцарь к девушке приехал на коне и припарковал, из-за цены на бензин пересел на коня.

- Газонокосилка – нанотехнологии!

По словам местных жителей, на самовыгул животное сбегает уже не первый раз: его хозяева живут в деревне неподалеку и к коню относятся не самым лучшим образом.