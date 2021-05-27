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Общество27 мая 2021 17:39

Спортсменка из Ярославля стала чемпионкой Европы по стрельбе

Девушка взяла золото в командной стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров
Влада Красоткина
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Анастасия Галашина стала победителем в командной стрельбе из пневматической винтовки.

Анастасия Галашина стала победителем в командной стрельбе из пневматической винтовки.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославна Анастасия Галашина стала победителем в летних Олимпийских игр по командной стрельбе из пневматической винтовки - девушка забрала золотую медаль.

- Анастасия Галашина является основным кандидатом на участие в летних Олимпийских играх по своему направлению, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Она одна из самых опытных спортсменок сборной России и сумела завоевать олимпийскую лицензию в Токио еще в марте 2020 года.

В этом году российская команда держала удар на протяжении всего медаль-матча и в борьбе за победу уступила противникам всего раз. Участвовали в соревновании 21 команда со всего мира.