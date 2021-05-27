В Ярославле установили площадку для воркаута Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня в Ярославле в рамках проекта «Спорт – норма жизни» во дворе дома 18/50 по проспекту Ленина начали установку нового спортивного оборудования. Оно включает в себя различные металлические приспособления для активного отдыха.

- Местные жители очень трепетно относятся к своему двору. Благоустройство, которое здесь было проведено пару лет назад, не стало финальной точкой, а наоборот дало толчок для дальнейшего развития. Жители приложили много усилий, чтобы двор стал таким, каким он выглядит сейчас. А установка нового спортивного комплекса станет ещё одним приятным событием в жизни двора, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Помимо спортивного инвентаря, во дворе установят еще и дополнительное освещение. В ближайшее время состоится торжественное открытие воркаут-площадки, которая предназначена для детей и взрослых.