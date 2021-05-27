В поликлинике больницы №9 Ярославля начался капитальный ремонт Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле начался капитальный ремонт в поликлинике №5 больницы №9 на Тутаевском шоссе. На ремонт выделено два миллиона рублей.

– Больница №9 стала лечебным учреждением, с которого началась большая программа обновления ярославских первичных медицинских организаций, – отметила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Кравчук. – В апреле капитальный ремонт стартовал в поликлинике №2, сейчас в процесс включилась и поликлиника №5. В общей сложности в рамках программы модернизации лечебному учреждению выделено более 40 миллионов рублей. Половина пойдет на обновление помещений, вторая – на закупку современного медицинского оборудования.

В правительстве города сообщили, что капитальный ремонт планируют завершить через три года. Сейчас идет первый этап: в половине помещений обновляют полы, стены, потолки, оконные и входные блоки, а также заменяют электропроводку