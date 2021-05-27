Домашний арест ярославского депутата Романа Фомичева продлили до 30 июня

Домашний арест Романа Фомичева продлили до 30 июня. ФОТО: сайт регионального отделения партии "Единая Россия"

Кировский районный суд продлил домашний арест депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева до 30 июня, сообщили в пресс-службе регионального суда.

Роману Фомичеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Пока идет следствие и до решения суда приостановлено членство Романа Фомичева в Ярославском отделении партии «Единая Россия».

- В партии существует четкое правило – если заведено уголовное дело, его членство в партии приостанавливается до вынесения решения по делу. В случае вынесения обвинительного приговора будет решаться вопрос об исключении, - рассказала секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.