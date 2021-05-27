В Ярославском регионе ищут подростка из Владимирской области

В Ярославской области ищут 13-летнего подростка. Фото:"ЛизаАлерт Владимирская область"

24 мая в Александрове Владимирской области пропал 13-летний Иван Мальков. Подросток ушел из дома и до сих пор о его местоположении ничего не известно. Есть предположение, что мальчик находится в Ярославском регионе.

- Рост 170, нормальное телосложение, волосы темные, глаза карие.

Был одет в красную футболку, темно-серые спортивные брюки и черные кроссовки с белой подошвой, - рассказали в группе в социальных сетях поискового отряда "ЛизаАлерт Владимирская область".

Если вы видели Ивана, то сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52.