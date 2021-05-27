В Ярославле борщевик вырос рядом с детской площадкой

Прокуратура обязала районную администрацию убрать опасный сорняк Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура вышла на борьбу с борщевиком.

- Проверка показала, что на неогороженных участках на улице Радищева в районе дома №9/1 по улице Автозаводской, на всем протяжении улицы Автозаводской напротив жилых домов, а также у домов №№64а и 64б по улице Чкалова растет борщевик Сосновского. Рядом расположены детские площадки и образовательная организация. Контакт с растением может привести к серьезным травмам несовершеннолетних, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Следить за территорией, в том числе и на корню искоренять опасное растение, должна администрация района, в данном случае – администрация Кировского и Ленинского районов.

В адрес главы ведомства прокуратура внесла представление с требованием уничтожить опасное не только для детей, но и для взрослых растение.

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