Ярославец с ножом ограбил офис микрозаймов
Фото: Полина Вачнадзе
В Дзержинском районе Ярославля мужчина ограбил офис микрозаймов. Угрожая ножом сотрудникам, ярославец забрал из кассы 26 тысяч рублей и скрылся.
Но на свободе грабитель проходил недолго. Подозреваемого, ранее уже не раз судимого 26-летнего ярославца, задержали.
- Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению к другим подобным преступлениям, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до миллиона рублей.