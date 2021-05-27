Ярославец с ножом ограбил офис микрозаймов Фото: Полина Вачнадзе

В Дзержинском районе Ярославля мужчина ограбил офис микрозаймов. Угрожая ножом сотрудникам, ярославец забрал из кассы 26 тысяч рублей и скрылся.

Но на свободе грабитель проходил недолго. Подозреваемого, ранее уже не раз судимого 26-летнего ярославца, задержали.

- Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению к другим подобным преступлениям, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до миллиона рублей.