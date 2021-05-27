В Ярославле из-за ремонта дороги перекроют проезд в Дзержинском районе Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля будут ремонтировать 2-ой Брагинский проезд. Заменят асфальт на участке от улицы Батова до улицы Панина, обновят бордюрный камень, заменят, а где-то и установят новые дорожные знаки.

Работы начнутся 3 июня. На первом этапе перекроют для движения участок от улицы Батова до дома №4 во 2-м Брагинском проезде. На втором этапе – закроют участок от дома №4 до улицы Панина. Ремонт планируют завершить к 15 июля.

- Проезд очень стесненный и находится в неудовлетворительном состоянии. Стоит отметить, что здесь планируется расширить проезжую часть до семи метров, а в отдельных местах организовать дополнительные парковочные карманы. Из-за узкой проезжей части было принято решение частично перекрывать движение по проезду и ремонтировать поэтапно. Всех жителей просим с пониманием отнестись к проводимым работам, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.