Самолет из Ярославля в Санкт-Петербург будет летать пять раз в неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

Летом авиакомпания RusLine увеличит количество полетов из Ярославля в Санкт-Петербург. С июня число рейсов в северную столицу возрастет до пяти. Улететь можно будет в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу.

Кроме того, с 30 мая из Ярославля в Крым будут летать самолеты компании Nord Wind. Рейсы запланирована на среды и воскресенья.

Хорошая новость и для тех, кто любит ездить на поездах. С 23 июля через Ярославскую область будет проходить поезд до Крыма. Остановки в Ярославле и Данилове. Время в пути – чуть более двух суток.