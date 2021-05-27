В Ярославской области судебному приставу пришлось записаться на маникюр, чтобы встретиться с должницей

Пристав под видом клиента пришел к должнице. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Бизнес - он непредсказуем: сегодня вы коллеги, а завтра злейшие враги. Так и случилось у двух мастеров маникюра в Пошехонском районе Ярославской области. Мастер ногтевого сервиса что-то не поделила со своей сотрудницей и, решив отомстить, написала про нее оскорбительный пост в социальных сетях.

Увидев это, девушка подала в суд и теперь "мстительница" должна коллеге 36 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- На извещения судебного пристава-исполнителя и требования о явке в районное отделение Службы девушка-должница не реагировала, расчетных счетов в кредитных организациях не имела, а неоднократные попытки связаться с неплательщицей не приводили к желаемому результату. Должницу объявили в розыск, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Судебному приставу стало известно, что неплательщица делает маникюр на дому. Под видом клиента сотрудница УФССП записалась на процедуру и так "поймала" должницу.

- Судебные приставы наложили арест на имущество неплательщицы. Если девушка и дальше продолжит уклоняться от выплаты задолженности, то все имущество реализуется с торгов в счет погашения долга, - рассказали в УФССП по Ярославской области.