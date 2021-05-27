В Ярославле собираются узаконить прокат и катание на электросамокатах Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 мая на заседании комиссии муниципалитета обсудили, как наладить в городе работу по прокату электросамокатов. На данный момент эта деятельность сферы услуг никак не контролируется.

- Сейчас в Ярославле прокатом электросамокатов занимаются два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. В Кировском и Ленинском районах города Ярославля размещается порядка 350-400 самокатов, без привязки к конкретному месту дислокации, то есть пункту проката. Услуга проката предоставляется дистанционно, с помощью приложения на смартфоне. Ни одна из указанных организаций не обращалась в мэрию с заявлением о размещении пунктов проката на территории города, — пояснил заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов.

Сейчас электросамокаты создают на дорогах целый ряд трудностей: водители превышают скорость, не соблюдают правила дорожного движения, тем самым создают аварийные ситуации. Помимо этого, самокат можно брать напрокат только совершеннолетним Однако особые умельцы обходят это правило, заказывая услугу в приложении через специально созданный профиль своих родителей.

К июню мэрия проработает вопрос проката электросамокатов и парковки для них.