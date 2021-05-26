В Ярославле на остановке нашли труп мужчины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 26 мая, на остановке «Улица Волгоградская» местные жители обнаружили лежащего на земле мужчину. Судя по всему, молодому человеку внезапно стало плохо и он упал. Стоящие рядом люди вызвали скорую помощь, но, видимо, не сразу, да и медики, по словам очевидцев, приехали не очень быстро. В итоге молодой мужчина скончался.

Ярославцы обсуждают произошедшее:

- Самое страшное, что столько безразличных людей стоит. Если был еще жив и тяжело дышал, почему никто не помог? Какая разница алкоголик он или наркоман. А может вообще сердечный приступ. Люди злые и безразличные сейчас.

- Жесть! Вроде как парень молодой.

ЧП на остановке прокомментировали в пресс-службе СКР по Ярославской области:

- На месте происшествия работали следователи. По предварительной информации смерть не носит криминальный характер.