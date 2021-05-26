Через Ярославскую область будет ходить поезд до Крыма Фото: Полина Вачнадзе

С 23 июля через Ярославскую область начнет ходить поезд до Крыма. Состав «Вологда – Симферополь» в нашем регионе будет делать две остановки - в Ярославле и в Данилове. Планируется, что поезд будет курсировать раз в три дня. В составе и купейные, и плацкартные вагоны, уточнили в департаменте транспорта Ярославской области.

На дорогу в поезде от Ярославля до Крыма уйдет чуть более двух суток. Есть и более скоростной вариант – самолет. Полеты до Симферополя начались с 25 апреля и продлятся до конца октября. Время в пути – порядка трех часов.