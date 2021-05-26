Упал и умер: суд отменил оправдательный приговор ярославцу, который в магазине толкнул пенсионера

Пожилой мужчина упал и ударился головой Фото: СУ СКР по Ярославской области

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда отменила приговор в отношении 46-летнего ярославца. В июле 2020 года Заволжский суд признал мужчину невиновным в причинении по неосторожности смерти 81-летнему пенсионеру.

Напомним, конфликт между двумя жителями города произошел в одном из магазинов на улице Клубной. Пенсионер первым ударил по лицу 46-летнего покупателя, тот, не делая поблажек на возраст, ударил пенсионера в ответ. Пожилой мужчина не удержался на ногах и упал, сильно ударившись головой. Пострадавшего госпитализировали, однако, через несколько дней он умер в больнице.

Суд, который рассматривал это дело, пришел к выводу, что обвиняемый действовать в состоянии необходимой обороны. Но с приговором не согласились ни прокуратура, ни родственники скончавшегося. Решение Заволжского суда было обжаловано.

- Отменяя приговор, судебная коллегия согласилась с мнением прокурора, что суд первой инстанции не установил фактические обстоятельства дела и допустил противоречия в оценке доказательств относительно критериев для необходимой обороны у оправданного, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так что уголовное дело будет рассматриваться вновь.