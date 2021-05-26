Ярославские приставы устроили облаву на должников на дороге

Проверили водителей и пассажиров в 60 автомобилях. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Причиной вереницы автомобилей, стоящих на обочине дороги в Заволжском районе Ярославля стало не ДТП, а операция судебных приставов. Сегодня, 26 мая, приставы провели рейд: при помощи аппаратного комплекса «Дорожный пристав» они выявляли на трассе неплательщиков штрафов, налогов, алиментов и кредитов.

- В ходе мероприятия проверили порядка 60 машин, причем, проверяли не только водителей, но и пассажиров. Чтобы избежать принудительных мер, многие должники предпочитали гасить свои долги прямо на месте, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. – 18 собственникам машин вручили требования о явке для оплаты долга или для того, чтобы предоставить документ о его погашении.

Приставы рекомендуют регулярно проверять наличие долгов на сайте ведомства и своевременно с ними рассчитываться.